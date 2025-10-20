Achille Lauro sarà il protagonista del concerto di Capodanno ad Arzachena, come annunciato dall'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda. Il concerto, in programma per mercoledì 31 dicembre allo stadio Biagio Pirina alle ore 20:00, avrà ingresso gratuito.

I riflettori si accenderanno sul palco con un dj set d'apertura seguito dal live di Achille Lauro, che accoglierà il nuovo anno insieme al pubblico con una performance molto attesa. Con la sua personalità unica, Achille Lauro è uno dei talenti più interessanti della scena artistica italiana, passando da icona glam a punk-rocker, pop star e autore capace di sfidare ogni stereotipo.

"Investire su eventi di grande richiamo come questo, significa credere nel futuro di Arzachena - sottolinea il sindaco Ragnedda -. La cultura e lo spettacolo sono strumenti fondamentali per valorizzare il territorio, creare occasioni di incontro e rafforzare il senso di comunità. Con il Capodanno e la presenza di un artista poliedrico come Achille Lauro, Arzachena torna al centro della scena regionale con un appuntamento che unisce qualità, energia e partecipazione. Vogliamo che la nostra città sia un punto di riferimento in Sardegna per chi cerca esperienze autentiche, accoglienza e bellezza in ogni periodo dell'anno".