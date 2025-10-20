Due turisti di nazionalità inglese, sbarcati a bordo di un tender di uno yacht sulla Spiaggia rosa di Budelli, nell'Arcipelago di La Maddalena, sono stati multati in quanto vige tutto l'anno il divieto assoluto di accedere, se non autorizzati, alla zona a tutela integrale all'interno del Parco nazionale.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, quando la Sala operativa della Guardia Costiera di La Maddalena ha ricevuto la segnalazione da parte di un diportista. Sul posto è subito giunta una motovedetta che ha intercettato i due turisti, sbarcati sull'arenile con un tender proveniente da un'unità da diporto a noleggio.

Ai due è stata applicata una sanzione di 300 euro ciascuno per l'accesso non autorizzato alla spiaggia, dove vige un divieto assoluto, anche nel periodo invernale. L'arenile di Cala di Roto, conosciuto in tutto il mondo per la particolare colorazione rosata della sabbia - dovuta alla presenza di frammenti di corallo, conchiglie e microorganismi marini - è un ecosistema estremamente delicato. Per questo, da decenni, l'accesso alla spiaggia è interdetto, nell'ambito di un rigido regime di protezione volto a preservarne l'integrità. Anche il semplice calpestio può alterare un equilibrio naturale già fragile.