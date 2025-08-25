Non migliorano le condizioni di salute di Stash, frontman dei The Kolors, costretto a fermarsi a causa del Covid. Il cantante, attraverso alcune storie su Instagram, ha raccontato di aver fatto un nuovo tampone, risultato ancora positivo: “Sono positivissimo, non sento più i sapori e gli odori, sensazione che ho già provato ed è fastidiosissima. Tutto quel cortisone che ho preso non ha aiutato, è stato solo come buttare benzina sul fuoco. Ora devo solo aspettare che passi”.

Le conseguenze della positività hanno portato la band ad annullare tre date del tour estivo previste in Sicilia. “La sensazione è brutta e frustrante perché c’erano migliaia di persone che ci aspettavano in concerto. Spero davvero presto di darvi buone notizie. Stiamo sentendo gli organizzatori che stanno cercando di capire come fare per recuperare le date”, ha spiegato Stash, cercando di rassicurare i propri fans.

Poi lo sfogo, legato anche ai ricordi della pandemia: “Tanti mi chiedono di non scrivere Covid e di chiamarla influenza. Io sono stato all’ospedale con la polmonite a entrambi i polmoni, con l’ossigeno attaccato e la paura di morire. Vi assicuro che non era influenza stagionale. Oggi abbiamo più strumenti per affrontarlo, ma io non posso dimenticare quello che ho vissuto”.

Infine un pensiero sul rispetto verso gli altri: “Se sono positivo a un tampone e devo prendere un aereo, non ce la faccio a non proteggermi e a non proteggere gli altri. Magari c’è una signora di ottant’anni che vuole abbracciarti, ma quell’abbraccio potrebbe essere letale per lei. È una questione di rispetto verso il prossimo”.