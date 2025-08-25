PHOTO
È morto Luca Cecca, 34 anni, volontario italiano che combatteva a fianco dell’esercito ucraino. Nato a Roma, risultava disperso dal dicembre 2024. La notizia del decesso è stata diffusa dal profilo Facebook Memorial International Volunteer for Ukraine, che celebra la memoria degli stranieri caduti sul fronte.
“Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, si legge in un post accompagnato dalla foto del giovane.
Fonti informate hanno confermato la sua morte, avvenuta secondo alcune ricostruzioni nella regione di Donetsk, annessa de facto dalla Russia. La Farnesina, tuttavia, non ha ancora dato conferma ufficiale del decesso.
Se confermata, la sua morte porterebbe a otto il numero degli italiani caduti in Ucraina dall’inizio della guerra. Gli ultimi due, Omar Dridi, palermitano, e Manuel Mameli, originario di Cagliari, erano stati annunciati lo scorso marzo.