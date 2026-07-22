Avrebbe sparato diversi colpi di pistola per mettere in fuga alcuni presunti ladri sorpresi all’interno dell’azienda di cui era custode, ed è stato denunciato dai Carabinieri. È accaduto nella mattinata di domenica scorsa, 19 luglio 2026, a Crespellano, nel Bolognese.

Protagonista della vicenda un 63enne italiano, custode di un’azienda di elettromeccanica, che ha utilizzato un revolver calibro .357 Magnum per sparare contro i malviventi in fuga. I colpi non hanno raggiunto i bersagli e si sono conficcati nella parete dello stabilimento.

Gli accertamenti dei militari hanno avrebbero fatto emergere alcune presunte irregolarità. L’uomo è stato denunciato perché sarebbe stato impiegato abusivamente come custode e perché avrebbe detenuto e utilizzato l’arma con il porto d’armi scaduto da oltre dieci anni, dal 2014. Sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.