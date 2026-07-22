Terribile incidente stradale all’alba di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, lungo la strada statale 131 DCN, nel territorio di Budoni. Il bilancio è di un morto e di un bambino di 10 anni rimasto ferito, ma fortunatamente salvo.

L’allarme è scattato intorno alle 4:00 del mattino, e subito dopo è intervenuta sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola, chiamata per un violento schianto avvenuto all’altezza del chilometro 117 della statale.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Volkswagen Passat è uscita di strada andando a impattare violentemente contro uno dei New Jersey in cemento che delimitano un cantiere stradale.

Alla guida dell’auto si trovava un uomo di nazionalità ucraina, residente a Olbia per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare: i VVF hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere, ma il conducente era già deceduto al loro arrivo.

Sui sedili posteriori viaggiava anche un bambino di 10 anni che, nonostante il violento impatto, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Il piccolo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la SS 131 DCN è stata temporaneamente chiusa al traffico.