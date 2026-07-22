Le impegnative operazioni di bonifica del vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio compreso tra i comuni di Olzai e Sarule, in località Badu de Carru, si sono concluse nella serata di ieri, martedì 21 luglio 2026.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al fine di garantire la completa messa in sicurezza dell’area, ha affiancato alle squadre operative a terra un drone dotato di telecamera termica, una tecnologia che consente di individuare con precisione i punti ancora caratterizzati da temperature elevate, spesso non rilevabili a occhio nudo.

Le immagini termiche acquisite dall’alto hanno permesso di localizzare rapidamente ceppaie, apparati radicali e accumuli di materiale vegetale ancora incandescenti, consentendo agli operatori di intervenire in modo mirato e tempestivo. Un sistema che permette di ottimizzare i tempi delle operazioni di bonifica, aumentare la sicurezza del personale impegnato sul campo e ridurre in maniera significativa il rischio di eventuali riaccensioni.

L’utilizzo dei droni si conferma così un prezioso supporto nelle attività successive allo spegnimento degli incendi, grazie alla possibilità di monitorare in tempi rapidi vaste superfici percorse dalle fiamme e verificare l’efficacia degli interventi effettuati dalle squadre a terra.

Ancora una volta, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale mette in campo competenze specialistiche e strumenti tecnologicamente avanzati per la tutela del patrimonio ambientale della Sardegna, contribuendo alla salvaguardia del territorio e alla sicurezza delle comunità.