Paura all’alba di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, sulla SP59 bis, in località Liscia di Vacca, nel territorio di Arzachena, dove intorno alle 5:00 si è verificato un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada, ribaltandosi e rimanendo capovolta sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena, che ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere i tre occupanti del veicolo. Uno di loro è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.