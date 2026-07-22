Il Tenente Giulia Consales prende il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Tempio Pausania, subentrando al Capitano Andrea Gualtieri, che lascia la Sardegna dopo quattro anni di servizio per un nuovo incarico a Bologna presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Durante il suo mandato in Gallura, il Capitano Gualtieri ha coordinato complesse attività di polizia economica e finanziaria riguardanti le entrate e svolto indagini di polizia giudiziaria nel settore della spesa pubblica, sotto la supervisione della Procura di Tempio Pausania.

Il Tenente Consales, proveniente dalla provincia di Latina e 28enne, ha completato la sua formazione presso l'Accademia del Corpo tra il 2018 e il 2023. Successivamente è stato assegnato al Nucleo Operativo del Gruppo di Cremona, dove ha condotto significative indagini per contrastare le frodi fiscali e proteggere l'integrità economica e finanziaria, agendo contro i patrimoni illecitamente accumulati.

Con una laurea in Giurisprudenza e un Master di II Livello in Diritto Tributario, il Tenente Consales è stato accolto dal Colonnello Marco Sebastiani, Comandante Provinciale di Sassari, che gli ha augurato successo nel nuovo incarico, sottolineando l'importanza del suo lavoro per la tutela dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni attive nella regione gallurese.