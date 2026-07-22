È stato sorpreso dai Carabinieri mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, cedeva dosi di cocaina tra la folla durante una sagra in paese. Per questo un uomo è stato arrestato dai militari della Compagnia di Valledoria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio risale alla notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio, a Santa Maria Coghinas, durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dall’Arma e intensificati in occasione della stagione estiva.

Mentre si svolgevano i festeggiamenti della sagra cittadina, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre veniva avvicinato ripetutamente da diverse persone che, dopo brevi contatti, si allontanavano rapidamente, facendo ipotizzare un’attività di spaccio.

Una volta accortosi della presenza dei militari, il sospettato avrebbe tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli a terra, ma i Carabinieri li hanno recuperati immediatamente, costatando che si trattava di quattro dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo lordo di oltre tre grammi.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha consentito di sequestrare un bilancino di precisione, 650 euro in contanti ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio, altre 17 dosi già confezionate per un peso complessivo di sei grammi e due ulteriori involucri contenenti cocaina, rispettivamente da otto e un grammo, ancora da suddividere.

Complessivamente sono state sequestrate circa 30 dosi di cocaina, oltre al denaro e al materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.