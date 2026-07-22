Un investimento concreto per rafforzare i servizi nei territori e sostenere l’attività delle amministrazioni locali. La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha stanziato 660 mila euro a favore degli undici Comuni dell’ente sovracomunale, destinando 60 mila euro a ciascuna amministrazione per la realizzazione di interventi di interesse pubblico.

Le risorse potranno essere impiegate per finanziare progetti nei settori dei servizi associati, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e dei servizi alla persona, ambiti considerati prioritari per migliorare la qualità della vita delle comunità e rafforzare la capacità dei Comuni di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Lo stanziamento rappresenta un ulteriore passo nella strategia della Comunità Montana di sostenere gli enti locali attraverso una programmazione condivisa e interventi capaci di produrre effetti concreti sul territorio, favorendo la collaborazione istituzionale e una gestione sempre più efficiente dei servizi.

"Abbiamo voluto destinare queste risorse direttamente ai Comuni perché sono le istituzioni più vicine ai cittadini e conoscono meglio di chiunque altro le esigenze delle rispettive comunità - afferma il presidente della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Alessandro Corona -. I 660 mila euro rappresentano un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio e consentiranno di realizzare progetti che spaziano dal rafforzamento dei servizi associati alla tutela del patrimonio ambientale, fino agli interventi rivolti alle persone. È una scelta che punta sulla collaborazione tra enti e sulla capacità di programmare insieme lo sviluppo delle nostre comunità. Continueremo a lavorare affinché la Comunità Montana sia sempre più uno strumento di supporto ai Comuni, capace di intercettare risorse e trasformarle in opportunità concrete per i cittadini".

Con questo provvedimento la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai conferma il proprio ruolo di coordinamento e sostegno alle amministrazioni locali, promuovendo interventi che coniugano sviluppo, tutela del territorio e rafforzamento del sistema dei servizi, nella convinzione che la crescita delle aree interne passi attraverso una stretta sinergia tra gli enti e una programmazione condivisa delle risorse.