Veri e propri momenti di terrore hanno scosso l'ospedale Brotzu di Cagliari durante la notte scorsa a causa di un incendio che si è sviluppato all'esterno della struttura, coinvolgendo un macchinario.

Le fiamme hanno provocato la fusione di alcuni tubi rivestiti di gomma, generando una densa nube di fumo che si è infiltrata in alcune stanze. Il personale del servizio antincendio interno dell'ospedale è intervenuto prontamente e ha domato l'incendio prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco.

A causa del fumo e di alcuni allagamenti causati dal danneggiamento delle tubature, diverse stanze con tre o quattro pazienti sono state evacuate come misura precauzionale. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati durante l'incidente.