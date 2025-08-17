Ha rimproverato un gruppo di cinque ragazzi che avevano lasciato le biciclette gettate a terra davanti al suo locale. Uno di loro si è alzato e lo ha colpito con un pugno all’occhio sinistro.

Dopo alcuni giorni la vittima, un uomo di 73 anni, titolare di un’osteria a San Giovanni al Natisone (Udine), ha perso l'occhio.

L’episodio risale a martedì sera. Il 73enne è caduto a terra battendo la testa, riportando un trauma cranico. Soccorso da un amico, è stato trasportato all’ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato. Nei giorni successivi i medici gli hanno comunicato la notizia più dura: la perdita dell’occhio sinistro.

I cinque giovani, definiti da chi li conosce “ragazzi molto giovani”, si sono dileguati subito dopo l’aggressione. I carabinieri hanno avviato le indagini e potrebbero contare sul supporto delle immagini registrate da una telecamera comunale presente nella zona. Secondo alcuni testimoni, quel gruppetto non era nuovo in paese: più volte sarebbe stato visto lasciare le biciclette davanti al locale e comportarsi in maniera poco rispettosa.