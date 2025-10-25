Tragedia nel cuore di Roma, davanti a uno dei monumenti più visitati al mondo. Un turista giapponese di circa 70 anni è morto ieri sera dopo essere precipitato dal muro perimetrale del Pantheon, finendo nel fossato sottostante da un’altezza di circa sette metri.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.50. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che per raggiungere l’uomo hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso all’esterno del monumento. Purtroppo, quando i soccorritori del 118 sono riusciti a prestargli aiuto, l’uomo era già deceduto.

Ancora da chiarire le cause della caduta: non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente a un possibile malore improvviso. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine e la polizia di Roma Capitale.