Grave incidente questo pomeriggio nelle campagne di Sindia, dove un agricoltore di 47 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato dal suo trattore. L’uomo stava lavorando all’interno di un’azienda agricola quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato provocato da una manovra errata o dalla forte pendenza del terreno.

Il trattore si è rovesciato, scaraventando a terra l’agricoltore e intrappolandolo parzialmente sotto la macchina. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, l’uomo era cosciente ma non riusciva a muoversi dalla vita in giù. Dopo essere stato stabilizzato, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Macomer, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.