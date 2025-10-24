Il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia ha attivato una nuova Stazione Mobile, un presidio moderno e funzionale che sarà operativo nei fine settimana tra le vie più frequentate del centro storico, punto di incontro per residenti e turisti.

Si tratta di «un vero e proprio ufficio sulla strada», facilmente accessibile, dove i cittadini potranno trovare i militari «pronti ad ascoltare, assistere e – se necessario – ricevere anche denunce direttamente sul posto». Un servizio che punta a rafforzare il legame tra l’Arma e la popolazione, favorendo un dialogo diretto e aumentando la percezione di sicurezza.

L’iniziativa è pensata anche per migliorare la vivibilità del centro storico, garantendo una presenza costante e rassicurante durante i momenti di socialità e contribuendo a prevenire comportamenti che possano turbare la tranquillità pubblica.

La nuova Stazione Mobile si propone come punto di riferimento per tutta la comunità, offrendo supporto e prossimità sia ai cittadini che ai visitatori, con l’obiettivo di rendere il cuore di Olbia «un luogo più accogliente, sicuro e sereno».

Con questo progetto, l’Arma dei Carabinieri ribadisce la propria missione di ascolto e presenza attiva sul territorio, affiancando la Stazione Mobile all’attività quotidiana dei militari impegnati nella tutela della collettività.