Durante la serata di lunedì 10 agosto, la Polizia di Frontiera di Rimini ha rintracciato un ottantenne pluripregiudicato di origini sarde, evaso dalla detenzione domiciliare in una struttura residenziale in provincia di Rovigo.

Si tratta di un membro della cosca 'Nuova Mala del Brenta', sotto inchiesta della Procura di Venezia per il suo coinvolgimento nel traffico internazionale di eroina lungo l'asse Italia-Bulgaria. L'uomo era già fuggito nel giugno 2023 dal regime custodiale stabilito dalla Corte d'Appello di Trieste e il 4 agosto scorso si era dileguato dal Centro servizi anziani di Rovigo dirigendosi verso la Bulgaria in autobus.

Grazie alla collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), gli agenti della Polizia di Frontiera sono riusciti a intercettare l'uomo al suo ritorno in Italia, salendo sull'aereo proveniente da Sofia appena atterrato e impedendone lo sbarco prima che potesse mescolarsi tra i passeggeri. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato riportato in regime di detenzione in attesa di ulteriori provvedimenti.