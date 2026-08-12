Un bambino di quattro anni è stato ritrovato solo in centro da un passante, dopo essere uscito di casa da solo.

L'accaduto, riportato da Tg Com 24, a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dove le autorità locali sono intervenute dopo una segnalazione e hanno riconsegnato il bambino alla sua famiglia.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 8 del mattino di oggi, mercoledì 12 agosto 2026, quando un cittadino ha chiamato il 112 per segnalare la presenza del bambino nel centro abitato. La Polizia Locale e i Carabinieri sono intervenuti per garantire la sicurezza del bambino e riportarlo a casa. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe uscito di casa mentre i genitori stavano ancora dormendo.