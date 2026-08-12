Veri e propri momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto 2026, a Orosei, dove un incendio è scoppiato all’interno del locale lavanderia di un B&B situato nella centrale via Nazionale.

Intervento immediato, poco dopo le 15, dei Vigili del Fuoco della base estiva di Orosei, che hanno raggiunto rapidamente la struttura e proceduto alle operazioni di spegnimento.

Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al termine dell’intervento, sono state avviate le attività di polizia giudiziaria per accertare l’origine del rogo.

Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un malfunzionamento di un componente elettrico.

L’intervento tempestivo della squadra della base estiva di Orosei ha permesso di arginare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse al resto della struttura, scongiurando conseguenze più gravi e possibili rischi per l’incolumità pubblica.