Il lussuoso yacht Angiola II, un Amer F100 di 30 metri dal valore di oltre otto milioni di euro, è affondato oggi, mercoledì 12 agosto 2026, nelle acque di Porto Cervo a causa di un'avaria al motore che ha generato un principio d'incendio a bordo.

Il natante era stato appena consegnato al suo proprietario, un imprenditore italiano, e ospitava 14 persone a bordo, inclusi membri del personale. Attualmente giace capovolto a circa sette metri di profondità tra l'isola dei Cappuccini e Capo Ferro, nella rinomata Costa Smeralda.

Durante l'incidente, tutti gli occupanti sono stati prontamente accolti su altre imbarcazioni nelle vicinanze, mentre il proprietario ha atteso l'intervento dei soccorsi e della Capitaneria di Porto di La Maddalena, che hanno supervisionato le operazioni per mettere in sicurezza il natante.

Fortunatamente non ci sono state perdite di carburante in mare, ma lo scafo rimarrà sotto monitoraggio fino all'arrivo di un rimorchiatore da una ditta specializzata incaricata di riportarlo a riva.