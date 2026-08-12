Torna al livello 2, con il codice arancione, l’allerta del Ministero della Salute su Cagliari per le temperature elevate. L’avviso del Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute è valido per la giornata di domani, giovedì 13 agosto 2026, quando le temperature massime percepite potranno raggiungere i 39 gradi.

L’allerta arriva mentre resta in vigore, fino a oggi, mercoledì 12 agosto, l’avviso della Protezione civile regionale per condizioni meteorologiche avverse.

Il livello 2, identificato dal colore arancione, indica “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili”. In conseguenza dell’allerta, sono attivati i servizi sanitari e sociali.

A Cagliari è operativo il Pronto Intervento Sociale, raggiungibile al numero 345.6865769, attivo 24 ore su 24. È inoltre disponibile lo Sportello di ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento soprattutto a favore di anziani e persone fragili.

Il servizio risponde allo 070.0933671, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Rischio incendi

Sempre per la giornata di domani è confermata anche l’allerta di codice arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari.

Il pericolo è classificato come “alto” nel bollettino della Protezione civile regionale. L’avviso prevede quindi attenzione rinforzata nella fase operativa regionale: le condizioni sono infatti tali che “a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Allerta gialla per temporali nel Flumendosa-Flumineddu

Non solo caldo e incendi. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso inoltre un avviso di codice giallo, corrispondente a criticità ordinaria, per rischio idrogeologico per temporali nell’area di allerta Flumendosa-Flumineddu.

L’allerta scatterà dalle 12 di giovedì 13 agosto e resterà in vigore fino alle 18 dello stesso giorno.

Una giornata, dunque, caratterizzata da un quadro meteorologico complesso, con temperature elevate e rischio incendi in Sardegna e, contemporaneamente, la possibilità di temporali localizzati nell’area del Flumendosa-Flumineddu.