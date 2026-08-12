Drammatico incidente, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 90 nel territorio di Trinità d'Agultu e Vignola, in Gallura. Una donna di 58 anni, Andreana Demuru, ha perso la vita dopo un violentissimo scontro frontale che ha visto coinvolte due auto.

L’allarme è scattato intorno alle ore 8:30, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio Pausania che hanno estratto la vittima dalle lamiere accartocciate di una delle due auto. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente della seconda auto, preso in cura dagli operatori del 118 giunti sul posto e stabilizzato prima del trasporto in ospedale.

Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso, insieme ai Carabinieri che hanno avviato i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e gestire la viabilità.