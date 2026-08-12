Una nuova illuminazione lungo 5,25 chilometri di viabilità, telecamere, rifacimento della pavimentazione e una nuova rotatoria all’ingresso di Fertilia: si tratta dei principali interventi illustrati oggi, mercoledì 12 agosto 2026, durante una riunione operativa presso la Direzione regionale di ANAS Sardegna, dedicata alla viabilità di collegamento tra l’aeroporto di Alghero-Fertilia, la borgata e la direttrice verso Sassari.

All’incontro hanno partecipato il direttore del Compartimento ANAS Sardegna, ingegner Salvo Campione, il responsabile per la provincia di Sassari, ingegner Massimo Pinelli, i tecnici ANAS e il consigliere comunale Michele Pais. In videocollegamento è intervenuto anche il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto.

Durante la riunione, ANAS ha illustrato il progetto di miglioramento tecnico-funzionale della viabilità lungo la SS 291 dir e la SS 291, nel collegamento con l’aeroporto di Fertilia. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione dotato anche di telecamere e la razionalizzazione dell’intersezione tra la SS 127 bis e la SS 291 attraverso una nuova rotatoria.

Il nuovo sistema di illuminazione interesserà complessivamente 5,25 chilometri delle SS 291 dir del Calich, della SS 291 della Nurra e della SS 127 bis. Un'opera del valore di circa 3 milioni di euro, progettata e realizzata da ANAS, che punta a rendere finalmente illuminato uno dei principali assi di accesso alla città e all’aeroporto.

LA NUOVA ROTATORIA A FERTILIA

Accanto all’intervento sull’illuminazione, ANAS progetterà e realizzerà anche la nuova rotatoria di accesso alla borgata di Fertilia. L’opera nasce dalla necessità di superare le attuali criticità dell’intersezione, caratterizzata da innesti con angoli e visibilità insufficienti e da un livello di sicurezza complessivo particolarmente basso.

"Si tratta di interventi su cui mi ero impegnato con la città e che accogliamo con grandissima soddisfazione - dichiara il consigliere comunale della Lega Michele Pais. Ringrazio l'amministratore delegato Claudio Gemme, l'ingegner Salvo Campione, l'ingegner Massimo Pinelli e tutta la struttura tecnica sarda di ANAS per il lavoro portato avanti e per l'attenzione concreta dimostrata ancora una volta nei confronti del nostro territorio".

"L'illuminazione di oltre cinque chilometri di strada e la nuova rotatoria di Fertilia sono interventi fondamentali per la sicurezza degli algheresi, degli abitanti delle borgate e delle migliaia di persone che ogni giorno percorrono queste arterie, compresi naturalmente i tantissimi ospiti che arrivano attraverso il nostro aeroporto - sottolinea Pais -. Vanno a completare gli importanti investimenti già messi in campo da ANAS sul territorio, a partire dai circa 10 milioni di euro destinati al rifacimento dei ponti Calich 1 e Calich 2, fino all'opera strategica per eccellenza rappresentata dal completamento della quattro corsie Sassari-Alghero, con lavori per circa 240 milioni di euro che stanno procedendo speditamente".

LAVORI ENTRO LA FINE DELL’ANNO O A GENNAIO 2027

Sul fronte dei tempi, la progettazione dell'illuminazione è già in corso. Una volta sottoscritta la necessaria convenzione con il Comune di Alghero, l'obiettivo indicato è quello di avviare i lavori entro dicembre 2026 o, al massimo, nel gennaio 2027.

"Questo risultato - prosegue Pais - dimostra anche quanto sia importante il lavoro di squadra tra istituzioni. La collaborazione con ANAS e con l'Amministrazione comunale, insieme al sindaco Raimondo Cacciotto, dimostra che quando si lavora insieme nell'interesse esclusivo della città si possono realizzare grandi cose, al di là delle appartenenze politiche".

Un risultato che, nelle intenzioni, punta dunque a intervenire concretamente sulla sicurezza di una delle principali porte d’ingresso ad Alghero, particolarmente trafficata da residenti, abitanti delle borgate e turisti diretti verso l’aeroporto e la città.

"Un ringraziamento particolare e doveroso va infine al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che sta dimostrando con i fatti una particolare attenzione verso la Sardegna e il Nord-Ovest dell'Isola. Parliamo di opere concrete, finanziate e in corso di realizzazione, che migliorano la sicurezza, la mobilità e la qualità delle nostre infrastrutture. Per Alghero si tratta di un risultato eccezionale, atteso da anni e fondamentale per rendere più sicuro e moderno uno dei principali accessi alla città", conclude Pais.

IL SINDACO CACCIOTTO: "MASSIMA DISPONIBILITA' E CONDIVISIONE DEGLI OBBIETTIVI"

"Massima disponibilità e condivisione degli obbiettivi. L’Amministrazione comunale di Alghero sarà parte attiva nei procedimenti che riguardano il progetto della viabilità nella Statale 291 dir e nel collegamento con l’aeroporto di Fertilia. La collaborazione proficua per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e modernizzazione della rete viaria nel territorio produce risultati attesi". Così il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, all’esito dell’incontro di oggi della direzione regionale di Anas alla quale ha partecipato, in video collegamento, con il Consigliere comunale Michele Pais. Il Comune di Alghero, come riferisce il primo cittadino, si impegnerà a cedere le aree di propria competenza e sulle quali verrà realizzata la rotatoria di accesso a Fertilia.

"Abbiamo dato inoltre la disponibilità alla gestione dell’impianto di illuminazione e chiesto che venga realizzato anche un sistema di videosorveglianza - afferma il sindaco - e siamo ampiamente soddisfatti della prospettiva che viene fuori dall'incontro di oggi".

"Ringrazio Anas per il pacchetto di iniziative che apporteranno quei miglioramenti auspicati da tempo, e ringrazio per l’impegno profuso Michele Pais, che si è attivato presso il Ministero delle Infrastrutture per questa importante e ulteriore progettualità. Già tempo fa avevamo condiviso la necessità e l'opportunità di realizzare questi interventi e vederli maturare è la dimostrazione che quando si lavora nell'interesse della comunità si riescono a creare le condizioni per realizzare cose belle e utili. Questa è la politica che mi piace", conclude il sindaco Raimondo Cacciotto.