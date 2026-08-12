È un'altra giornata di fuoco in Sardegna, dove oggi, mercoledì 12 agosto 2026, sono divampati due incendi per cui è entrato in azione il Corpo Forestale.

Il primo rogo è divampato nell’agro del Comune di Illorai, in località “R. Cannarzos”. Per le operazioni di spegnimento è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela.

Sul posto coordina le attività il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bono, che sta gestendo gli interventi necessari per contenere e domare le fiamme.

Un secondo incendio è invece segnalato nell’agro del Comune di Gairo, in località “P.ta Perdarba”.

Anche in questo caso il Corpo Forestale è supportato da un mezzo aereo: sul rogo opera un elicottero proveniente dalla base operativa di S. Cosimo.

A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. della Stazione Forestale di Osini.