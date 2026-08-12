Momenti di paura nella frazione di San Pietro, a Budoni, dove oggi, mercoledì 12 agosto 2026, le fiamme di un incendio hanno coinvolto un locale adibito alla lavorazione del ferro.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola e della base estiva di San Teodoro, che hanno provveduto a domare il fuoco e a mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, il personale dei vigili del fuoco ha avviato le attività di polizia giudiziaria per accertare le cause che hanno provocato l'incendio, per il quale non si esclude un malfunzionamento elettrico.