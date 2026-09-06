È Dino Pes il grande protagonista del Palio di Asti 2026. In sella a Excalibur, Pes, conosciuto nel mondo delle corse con il soprannome di “Velluto”, ha tagliato per primo il traguardo regalando al Rione San Martino-San Rocco il tanto atteso Drappo.

Una vittoria arrivata al termine di una finale combattutissima, decisa negli ultimi metri e capace di ribaltare i pronostici della vigilia, che indicavano tra i principali favoriti Tanaro e San Pietro.

La svolta della gara è arrivata nelle fasi conclusive, quando una caduta ha coinvolto i cavalli e i fantini dei due borghi rivali. L'incidente, fortunatamente senza conseguenze fisiche, ha aperto la strada al fantino originario di Silanus, che ha saputo approfittare dell'occasione e lanciarsi verso il traguardo.

Per il Rione San Martino-San Rocco è una vittoria dal sapore speciale: il successo mancava infatti dal 2012. A riportare il Drappo al rione è stato proprio Dino Pes, protagonista di una cavalcata che porta anche un forte legame con la Sardegna.

Silanus può così festeggiare il successo del suo fantino, capace di lasciare il segno sul prestigioso Palio astigiano e di conquistare una vittoria che resterà a lungo nella memoria dei contradaioli.