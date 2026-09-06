È sfumato al quinto set il sogno europeo dell'Italia. La Turchia è campione d'Europa, al termine di una finale combattutissima che ha visto le azzurre avanti 2-1 prima della rimonta delle padrone di casa. Il verdetto è arrivato al tie-break, chiuso dalle turche sul 15-10.

Una partita vissuta punto dopo punto, nella quale l'Italia ha mostrato a lungo un gioco di altissimo livello. In cabina di regia, ancora una volta, c'era Alessia Orro, la palleggiatrice sarda, preziosa per le azzurre nei momenti più delicati della sfida.

Primo set: Italia subito dominante

L'avvio è tutto italiano. Orro mette immediatamente pressione anche al servizio e Antropova firma i primi punti pesanti. Le azzurre trovano rapidamente ritmo, mentre la Turchia fatica a contenere gli attacchi di Egonu.

A muro l'Italia è efficace: Danesi ferma Vargas e costringe Santarelli a chiamare il time-out sul 14-8. Le azzurre continuano però a spingere e, sul 20-12, arriva un'altra giocata decisiva: Orro si rende protagonista di una straordinaria difesa, permettendo a Sylla di murare Vargas.

Nel finale Egonu trova il pallonetto del set point, poi è Danesi a chiudere i conti con il primo tempo: 25-16 Italia.

Secondo set: la Turchia reagisce

La Turchia prova a cambiare marcia e il secondo parziale è decisamente più equilibrato. L'Italia parte comunque bene e conduce 5-3, poi Egonu sale in cattedra al servizio con due ace consecutivi, portando le azzurre sul 9-5.

Le turche, però, non mollano. Vargas continua a trovare soluzioni potenti e la partita torna punto a punto. Sul 15-15 arriva anche una revisione video che assegna il punto alla Turchia, prima che Egonu riporti avanti l'Italia.

Nel finale Velasco ricorre al doppio cambio, ma la Turchia riesce a mantenere il minimo vantaggio. Il parziale si chiude 25-22 per le turche, che riportano la finale sull'1-1.

Terzo set: l'Italia torna a dominare

La risposta delle azzurre è immediata. Orro apre il set con un ace e l'Italia costruisce rapidamente un margine importante. Egonu colpisce in attacco, Fahr e Danesi sono protagoniste a muro e Antropova diventa devastante al servizio, firmando anche due ace consecutivi.

La Turchia prova a cambiare qualcosa, ma l'Italia non concede spazio. Sylla firma l'11-5 con un ace e le azzurre continuano ad allungare.

Orro trova anche un muro importante, mentre Egonu e Antropova mantengono altissimo il ritmo. Nel finale Sylla si prende la scena con un mani fuori e una grande difesa dalla quale nasce il punto conclusivo di Antropova.

È dominio azzurro: 25-12 e Italia avanti 2-1. A un solo set dal titolo europeo.

Quarto set: la rimonta turca

La Turchia reagisce ancora una volta. Sahin apre il parziale con un ace e le padrone di casa approfittano di qualche difficoltà nella ricezione italiana. Vargas ed Erdem spingono le turche sul 7-3, costringendo Velasco a fermare il gioco.

La Turchia sembra poter scappare, arrivando fino al 14-7. Ma l'Italia trova una reazione: Adigwe accorcia, Danesi mura Vargas e le azzurre tornano sull'11-14.

Egonu prova a trascinare le compagne, Danesi continua a essere efficace a muro e Fahr trova un punto pesantissimo per il 19-17. Ma nel momento decisivo l'Italia paga alcuni errori, mentre Vargas torna protagonista.

Sul 24-19 Orro prova a tenere in vita le azzurre con un tocco di seconda intenzione. L'Italia riesce a risalire fino al 21-24, ma Sahin sorprende la difesa con un tocco di seconda e chiude il set: 25-21 Turchia.

Si va al tie-break.

Quinto set: la Turchia completa la rimonta

Il quinto set comincia nel peggiore dei modi per l'Italia. La Turchia parte 2-0 e prende progressivamente fiducia. Dopo il 4-4, un lunghissimo scambio potrebbe riportare avanti le azzurre, ma Vargas entra nel vivo del match e mette in difficoltà la ricezione italiana.

Al cambio di campo la Turchia è avanti 8-4.

Velasco prova a scuotere la squadra, Egonu e Antropova cercano di reagire, ma le turche continuano a mantenere il controllo. Sylla accorcia sul 9-13, ma ormai il margine è troppo ampio.

Vargas firma il diagonale del 14-9, consegnando cinque match point alla Turchia. Sylla prova ancora a tenere in vita l'Italia con il mani fuori del 10-14, ma subito dopo arriva l'ultimo errore: Egonu manda lunga la battuta.

Il tie-break finisce 15-10. La Turchia rimonta dal 1-2 e conquista il titolo europeo.