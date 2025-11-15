Tragedia nel pomeriggio a Mesenzana, piccolo centro della provincia di Varese: una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza, colpita con diversi fendenti da arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luino e il personale del 118, ma per l’anziana non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato rinvenuto riverso in casa, in una scena che i militari hanno descritto come “drammatica”.

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’abitazione e dalla vista del marito che, in evidente stato di agitazione, gridava in strada subito dopo l’aggressione.

L’uomo, anche lui anziano, è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio lui ad aggredire la moglie al culmine di un litigio.

L’intera area attorno alla casa è stata isolata per consentire i rilievi scientifici e gli accertamenti del nucleo investigativo, coordinati dalla Procura di Varese. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell’omicidio e le cause che avrebbero scatenato la violenza.