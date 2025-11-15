Nelle ultime settimane, l’influenza sta circolando rapidamente in Italia. Dall’inizio della stagione autunnale, i casi stimati sono già 1,7 milioni, con 435.000 nuovi contagi solo nell’ultima settimana, secondo il rapporto RespiVirNet dell’ISS, che ha riportato TGcom24. I più colpiti sono i bambini tra 0 e 4 anni, con circa 23 casi per mille assistiti.

Da quest’anno, l’ISS monitora le ARI (infezioni respiratorie acute), una definizione più ampia rispetto alle precedenti ILI, perché include chi presenta anche un solo sintomo respiratorio, come tosse o raffreddore.

Con il freddo i contagi sono destinati a crescere, e il picco della stagione è previsto tra fine dicembre e gennaio. L’ISS, sempre come informa il quotidiano, invita a prestare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie croniche, le fasce più a rischio.