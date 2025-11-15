Ancora una tragedia a Napoli dove un giovane di 26 anni è stato ucciso in pieno giorno da colpi di arma da fuoco. La drammatica notizia è stara riportata da Tg Com 24.

Nonostante i soccorsi, il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, sembra che la vittima sia stata attaccata da individui sconosciuti che hanno aperto il fuoco.

Al momento, la dinamica e il motivo dell'omicidio sono ancora da chiarire e sono oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti.