La Brigata Sassari ha partecipato attivamente alla 29/a Giornata nazionale della Colletta alimentare, contribuendo con mezzi e personale per il trasporto dei generi alimentari raccolti in diversi punti della Sardegna.
I veicoli dell'Esercito, tra cui quelli del 151/o Reggimento fanteria, del Reggimento logistico e del 45/o Reparto Comando e Supporti Tattici "Reggio", sono stati impiegati per trasferire i prodotti verso i centri di stoccaggio, da dove verranno distribuiti alle strutture beneficiarie.
Questa collaborazione si inserisce nell'impegno costante dei "sassarini" a favore dell'iniziativa nata nel 1997 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla povertà e promuovere il gesto altruistico di donare cibo a chi ne ha bisogno.
I risultati dell'edizione precedente testimoniano il successo dell'organizzazione logistica in Sardegna, con circa 170 tonnellate di cibo distribuite a 126 enti caritativi convenzionati che hanno assistito circa 18mila persone in situazioni di disagio.