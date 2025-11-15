Oltre 100 grammi di cocaina e marijuana sequestrati in un’operazione lampo dei Carabinieri. Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di La Maddalena, con il supporto dell’equipaggio della Motovedetta CC N811 “Monteleone”, hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando due uomini e denunciandone un terzo.

L’intervento ha permesso di individuare due uomini sospetti a bordo di un’auto in rientro da Palau. Durante la traversata marittima, i militari hanno effettuato il controllo e, con una perquisizione, hanno trovato oltre 100 grammi di cocaina pura nascosti all’interno del veicolo, di cui i due occupanti hanno dichiarato la disponibilità.

Nel corso della stessa operazione, è stato fermato anche un terzo uomo, trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana e di circa 5.000 euro in contanti.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di sequestrare materiale utile alla preparazione e al confezionamento della droga, tra cui bilancini di precisione, sostanze da taglio e altri strumenti riconducibili all’attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati trasferiti ai rispettivi domicili, in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha coordinato l’attività investigativa.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’operazione ha permesso di disarticolare un piccolo ma ben organizzato gruppo attivo nello spaccio sull’isola, interrompendo le attività prima che potessero alimentare ulteriormente il mercato locale. L’intervento conferma l’impegno costante dell’Arma nella tutela della legalità anche nei contesti insulari.