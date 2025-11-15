Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Casamassima, in provincia di Bari, dove durante la mattinata di oggi, sabato 15 novembre, una donna di circa 70 anni è morta per soffocamento mentre stava mangiando una mozzarella all'interno in auto mentre si trovava con suo figlio. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Come informa il quotidiano, non appena il figlio si è accorto che la madre stava avendo difficoltà a respirare, ha fermato l'auto e l'ha aiutata a uscire. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del figlio e di alcuni passanti per deostruire le vie respiratorie, purtroppo la donna è morta in pochi istanti.