Prende ufficialmente il via il processo di consultazione territoriale per il nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Sardegna, strumento strategico che stabilisce obiettivi, strategie e azioni a lungo termine per il sistema dei trasporti dell'Isola.

Dal 18 al 27 novembre prossimi, l'Assessorato regionale dei Trasporti organizzerà una serie di otto incontri in diverse località sarde - Sassari, Tortolì, Cagliari, Carbonia, Villacidro, Oristano, Olbia e Nuoro - al fine di presentare lo "Schema Preliminare di Piano" e raccogliere suggerimenti, osservazioni e proposte da enti locali, associazioni di settore e cittadini. L'obiettivo è elaborare insieme il Piano definitivo.

“Con l’avvio dei tavoli territoriali – dichiara l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca – si apre la fase di ascolto e partecipazione più importante di tutto il percorso. Il Piano Regionale dei Trasporti è uno strumento di visione condivisa che dovrà riflettere i bisogni e le prospettive delle comunità locali”.

Il Piano preliminare adottato dalla Giunta regionale lo scorso agosto delinea le strategie e le azioni per sviluppare un sistema di trasporto moderno, equo e competitivo che favorisca la connessione tra persone, merci e territori. La consultazione con i territori, in collaborazione con l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), rappresenta una fase cruciale verso la stesura del piano definitivo, il quale sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

“Vogliamo che ogni territorio possa esprimere la propria visione e contribuire attivamente alla costruzione di un sistema dei trasporti più vicino ai cittadini e alle imprese – aggiunge Manca –. Solo con il coinvolgimento di tutti potremo superare le criticità che per troppo tempo hanno limitato la mobilità in Sardegna e garantire spostamenti rapidi, efficienti, sicuri e in linea con le strategie europee di ecosostenibilità”.

Questo il calendario dei tavoli territoriali:

Sassari – Martedì 18 novembre, ore 10:00, Aula Magna Barbieri Università di Sassari Tortolì – Giovedì 20 novembre, ore 16:00, Sala teatro San Francesco Cagliari – Venerdì 21 novembre, ore 9:00, Auditorium Liceo Classico Dettori Carbonia – Lunedì 24 novembre, ore 16:00, Auditorium c/o Sotacarbo Villacidro – Martedì 25 novembre, ore 10:00, Sala Consorzio Industriale Oristano – Martedì 25 novembre, ore 16:00, Sala Consiliare della Provincia Olbia – Mercoledì 26 novembre, ore 16:00, Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna Nuoro – Giovedì 27 novembre, ore 15:00, Sala Convegni della Camera di Commercio.