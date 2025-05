Una maestra di una scuola elementare nella provincia di Napoli è sotto indagine per presunti abusi nei confronti di alcuni alunni, e i carabinieri, come riporta Tg Com 24, hanno emesso un provvedimento che impone la sua sospensione dal ruolo pubblico per un anno.

L'avvio delle indagini è stato scatenato dalle segnalazioni fatte dai genitori degli bambini. Gli investigatori, come informa il quotidiano online, ritengono che la maestra avrebbe avuto comportamenti vessatori e violenti, inclusi atti di aggressione verbale e fisica. I genitori hanno riferito in queste segnalazioni di stranezze nel comportamento dei loro figli, di timori e ansie manifestate legate all'ambiente scolastico.

Questi comportamenti anomali si sarebbero interrotti dopo che i bambini sono stati trasferiti in un'altra scuola. Gli episodi contestati risalgono al periodo tra ottobre e dicembre 2024.