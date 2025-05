Lanciata nel 2017, l'applicazione YouPol è stata ideata come uno strumento pratico e immediato per favorire la comunicazione tra i cittadini e la Polizia di Stato, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il bullismo e lo spaccio di droga. Durante il periodo pandemico, caratterizzato da un aumento dei casi di violenza domestica, l'applicazione è stata potenziata introducendo la funzionalità per segnalare anche gli episodi di "violenza domestica". Gli utenti possono accedere all'app tramite registrazione o in forma anonima, inviando messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure. YouPol offre la scelta della lingua, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, e si distingue per la possibilità di proteggere l'anonimato dell'utente durante le segnalazioni. La gestione operativa dell'app è affidata al Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il quale coordina l'implementazione del sistema attraverso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle 106 Questure sul territorio nazionale, mirando a creare una maggiore "prossimità digitale" con i cittadini. Da sottolineare che l'applicazione YouPol non va a sostituire i numeri di emergenza 112 NUE, ma rappresenta piuttosto una forma "smart" di contatto con le autorità di polizia.