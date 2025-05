Il "Festival per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030" continua con entusiasmo e partecipazione, e anche quest'anno il CEAS Porto Conte ad Alghero si unisce al programma con una serie di attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale già in corso dal 8 Maggio.

Inserito nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, il Festival ha avviato un calendario ricco di laboratori, esperienze pratiche ed eventi sin dal 1 maggio, coinvolgendo numerosi partecipanti dedicati a costruire "Sardegna2030".

Il CEAS del Parco di Porto Conte sta attuando tre iniziative che coinvolgono studenti di tutte le età, dalle Scuole dell'infanzia alle Scuole Primarie e Secondarie: "Sardegna 2030 - È tutto molto vicino!", un programma ludico per le Scuole dell’infanzia per esplorare il territorio protetto, i suoi abitanti, gli ospiti indesiderati e i collegamenti invisibili; "Convergenze adattive", un percorso finanziato dal Servizio Svasi dell'Assessorato ambiente della Regione Sardegna, rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie, all’Università delle Tre Età, focalizzato sui cambiamenti climatici e sulle misure di adattamento; "Ben-essere con le api", un percorso di educazione ambientale per le Scuole Primarie e Secondarie che mette in luce il ruolo delle api come indicatori ecologici e la relazione con le piante e i fiori.

Il "Festival per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030", che si concluderà a fine maggio, si svolge nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 promosso dall’ASVIS a livello nazionale e internazionale: una forte azione collettiva per diffondere una nuova cultura.