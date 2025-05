Ultimi 90 minuti e lo Scudetto di Serie A 2024-2025 è ancora tutto da decidere. Napoli e Inter, separate da un solo punto in classifica, si giocano il titolo questa sera, rispettivamente contro Cagliari e Como. In vantaggio c’è la squadra di Antonio Conte, che guida la classifica a quota 79, seguita a ruota dai nerazzurri a 78. Ma al centro del palcoscenico c’è anche un’altra squadra: il Cagliari, già salvo, ma con un ruolo potenzialmente decisivo.

La partita del Maradona, dove è atteso un pubblico da 80mila spettatori, sarà seguita da milioni di tifosi e appassionati. Ma proprio i sardi, protagonisti silenziosi (e forse non troppo) della sfida scudetto, sono finiti al centro dell’attenzione anche per motivi extracalcistici. La scorsa notte, infatti, i rossoblù sono stati accolti fuori dall’hotel con fuochi d’artificio, cori e petardi nel tentativo, forse, di disturbare il riposo della squadra. Una scena diventata virale in poche ore, che conferma quanto alta sia la tensione nel capoluogo campano. Video in basso

Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha ironizzato sull’impegno dei sardi: “Il Cagliari uscirebbe dallo stadio Maradona nel 2042”. Un modo colorito per sottolineare quanto i napoletani si aspettino una vittoria senza discussioni, data anche la salvezza già acquisita dalla squadra allenata da Davide Nicola.

Cassano ha poi commentato: “Io penso che la partita la vinceranno gli 80mila che sono allo stadio, al 100%. Poi i napoletani si toccassero ma il Cagliari è salvo”.

Eppure, guai a sottovalutare i rossoblù. La squadra isolana, benché fuori dalla lotta salvezza, ha già dimostrato durante il campionato di poter creare difficoltà a chiunque, e ha chiuso le ultime cinque partite con due vittorie e due pareggi. In panchina c’è un tecnico esperto come Nicola, capace in passato di compiere veri e propri miracoli salvezza, e che non accetterà certo di recitare un ruolo da comparsa.

A Como, intanto, l’Inter affronterà una squadra in forma, guidata da un motivatissimo Fabregas. Anche qui, tutto è ancora aperto.

Sarà una serata da brividi, con gli occhi puntati sul Maradona, ma anche sulla determinazione di un Cagliari che – volente o nolente – ha la possibilità di scrivere una pagina indelebile della storia di questa Serie A.