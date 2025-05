L'eliminazione degli incroci a raso lungo la statale 130 è in procinto di concretizzarsi, con i ministeri dell'Ambiente e della Cultura che hanno approvato il progetto definitivo per questa opera tra Cagliari e Decimomannu, esprimendo parere positivo sulla sua compatibilità ambientale.

L'ok del Mase, spiega l'assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu, "consente di avere tempi più certi e di stabilire un cronoprogramma per l'avvio dell'opera. Abbiamo impresso un'accelerata all'iter istruttorio ministeriale perché quest'opera non può più aspettare. Ora con la Via si può procedere senza ulteriori rinvii. Questa strada ha segnato troppe croci e abbiamo il dovere di mettere in atto ogni azione possibile per restituire sicurezza a quel tratto e ora finalmente possiamo concretizzare il progetto".

L’intervento interesserà circa 10 chilometri della statale 130, che collega il capoluogo sardo con Iglesias, attraversando i comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu. Il progetto mira a potenziare la sicurezza e le condizioni di percorrenza di questa importante arteria stradale, particolarmente congestionata nel tratto compreso tra il bivio di Elmas sud e il bivio di Decimomannu. Le modifiche previste includono la creazione di svincoli a livelli sfalsati in sostituzione delle pericolose intersezioni a raso, l'adeguamento della sede stradale mantenendo le due corsie per senso di marcia, la realizzazione di strade parallele per servire il traffico locale e interventi idraulici necessari. Il progetto prevede anche un lungo iter burocratico che anticipa i lavori effettivi, stimato in circa 4 anni. Inoltre, ci sono novità anche per la statale 195, nel tratto Cagliari-Pula, con l'approvazione del parere favorevole di compatibilità ambientale da parte degli enti competenti.