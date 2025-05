Dal 28 al 30 maggio, l'Auditorium Polo Tecnico Devilla di Sassari sarà il fulgido palcoscenico della XXX edizione della Rassegna Teatrale e Musicale, organizzata con fervore dall'Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro.

Quest'anno, l'evento tanto atteso sarà un omaggio alla memoria della prof.ssa Palmira Santoru, prematuramente scomparsa l'anno scorso. La professoressa Santoru ha giocato un ruolo cruciale nella Rassegna, essendo stata per anni la stimata presidente di giuria e una delle menti dietro l'iniziativa nata nel lontano 1995 insieme al compianto prof. Mario Campus. Con impegno e dedizione, entrambi i docenti hanno dato vita a questa manifestazione con l'obiettivo principale di supportare le attitudini artistiche degli studenti, con una particolare attenzione per coloro che si trovano in situazioni difficili. Il sostegno della Dirigente Scolastica prof.ssa Fumagalli è stato determinante per rendere possibile la nascita dell'evento, affiancata nel corso degli anni da una commissione composta da numerosi docenti dell'Istituto.

La Rassegna rappresenta un'opportunità preziosa per condividere e valorizzare il talento artistico degli studenti provenienti da scuole di tutta la provincia di Sassari. Durante i tre giorni di spettacoli, il pubblico potrà godere di un'ampia varietà di performance, dalle coinvolgenti esibizioni delle orchestre scolastiche ai toccanti spettacoli teatrali, passando per le esecuzioni dei gruppi orchestrali e corali.

L'essenza della Rassegna risiede nell'offrire agli studenti una piattaforma privilegiata per mostrare i risultati del loro impegno annuale, creando un ambiente di confronto costruttivo e crescita personale. La manifestazione si propone diversi obiettivi educativi e formativi: favorire la crescita culturale, umana e sociale; promuovere la conoscenza delle tradizioni e valorizzare la ricchezza della musica, della cultura e della lingua sarda accanto all'italiano; e soprattutto mettere in risalto le abilità artistiche degli studenti, incoraggiandoli a esprimere appieno il proprio potenziale.

Negli anni, la Rassegna è diventata un punto fisso molto partecipato dalle scuole della provincia, che dedicano spazio alle arti performative. Il livello artistico delle esibizioni è in costante crescita, testimoniando la vitalità e la passione dei giovani talenti locali. Guardando al futuro e alle diverse esigenze, la Rassegna si svolge con una formula ibrida, integrando le esibizioni dal vivo con una piattaforma online. Questo approccio permette a tutte le scuole di contribuire e dare visibilità al loro lavoro, anche in presenza di ostacoli logistici. I video delle performance, registrati nel corso degli anni, hanno ottenuto un notevole successo online, raggiungendo un vasto pubblico. Nonostante non si tratti di una competizione, la manifestazione conta sulla collaborazione di una giuria di esperti che fornisce un feedback lusinghiero e incoraggiante per ogni esibizione o contributo asincrono, in piena sintonia con lo spirito educativo dell'evento.

In questa edizione, parteciperanno il Convitto Nazionale Canopoleno, l'Istituto Comprensivo di Ossi, la Scuola Secondaria di primo grado n°2 "Armando Diaz" di Olbia, l'Istituto Comprensivo "Pasquale Tola", l'Istituto Comprensivo Brigata Sassari, l'Istituto Comprensivo di Bono, l'Istituto Comprensivo San Donato, il Liceo Coreutico e Musicale "D. Azuni" e ovviamente l'Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro con contributi dalla scuola primaria e secondaria. Tra gli eventi più attesi vi è il concerto dell'Orchestra Jazz del Liceo "Azuni", ospite per la prima volta della Rassegna, e l'esecuzione di "We are the world" da parte dell'Orchestra dei Docenti e degli Allievi dell'Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro insieme al coro dei bambini della primaria, in occasione del trentesimo anniversario della manifestazione.

Il costante successo della Rassegna Teatrale e Musicale testimonia la fervida passione per la musica e il teatro che anima le scuole di Sassari e provincia, e soprattutto la ferma convinzione nel potere educativo e formativo delle arti performative, sostenuto con impegno da docenti e studenti.