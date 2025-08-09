Incidente all’alba a La Maddalena, in via Padule: intorno alle 5:30 un uomo ha perso il controllo della propria auto che, dopo una carambola, ha impattato contro alcune auto e moto parcheggiate lungo la strada.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento locale dei Vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato l’area per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Gli occupanti dell’auto sono stati trasportati all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena per accertamenti. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e il personale del 118.