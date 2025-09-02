Momenti di paura nella notte a Bitti, dove il bancomat dell’ufficio postale del paese è stato preso di mira da ignoti. Secondo quanto appreso, l’assalto è avvenuto nel corso della notte e ha provocato ingenti danni alla struttura.

Come si vede dalla foto, i malviventi hanno divelto e portato via lo sportello ATM, causando il crollo della parete in granito dell’edificio, con detriti finiti sulla strada.

I malviventi avrebbero prima rubato una ruspa in un cantiere nel quale si stanno portando avanti i lavori per il ripristino dei danni dell'alluvione del novembre 2020, poi hanno sradicato il bancomat dal muro e lo hanno portato via lasciando un buco nel muro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro, i malviventi hanno sfondato il muro con il mezzo meccanico e prelevato l'intera cassa automatica abbandonando poi l'escavatore poco distante. È probabile che la banda avesse già un furgone o un pick-up capiente pronto per fuggire fuori dal centro abitato col bottino che non è stato ancora quantificato. Da verificare poi se nel bancomat sia scattato il sistema di sicurezza che rilascia un inchiostro indelebile sulle banconote in caso di tentato furto, rendendole inutilizzabili.

Sulla ruspa abbandonata poco distante dall'ufficio postale hanno effettuato i rilievi i militari del nucleo investigativo, mentre gli investigatori del comando provinciale stanno recuperando i video delle tante telecamere della zona, comprese quelle dell'ufficio postale e nelle strade di uscita dal paese. Avviata la caccia ai banditi con controlli mirati nel territorio.