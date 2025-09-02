È stato travolto e ucciso da un'auto che procedeva in senso opposto guidata da un ragazzo appena maggiorenne, a quanto pare senza patente. La tragedia è avvenuta a Villorba (Treviso) e la vittima è Diego Lapaine, 71enne ex vicepreside di una scuola.

Il 71enne stava pedalando sulla sua bici da corsa Wilier quando l’utilitaria proveniente dall’opposta direzione avrebbe improvvisamente invaso la corsia. Lo schianto è stato inevitabile: l’uomo è stato scaraventato a metri di distanza, finendo all’interno del giardino di un’abitazione privata.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il 18enne avrebbe preso l’auto all’insaputa della madre, con cui vive a Conegliano. È ora indagato per omicidio stradale, guida senza patente e numerose violazioni al codice della strada.