Tragedia a Meta di Sorrento, in Campania. Due anziani coniugi, Raffaele Cretella, 83 anni, e la moglie Rosa Formato, 81 anni sono morti dopo un’esplosione all’interno di un’abitazione. A deflagrare sarebbe stata una bombola di gas.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri delle compagnie di Sorrento e Piano di Sorrento, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. L’esplosione ha innescato un incendio che ha interessato anche due abitazioni vicine, senza però provocare danni gravi né ulteriori feriti.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta: sono in corso accertamenti e rilievi tecnici per chiarire le cause della deflagrazione e verificare se vi siano state eventuali negligenze nella manutenzione o nell’utilizzo della bombola.