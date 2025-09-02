PHOTO
Nei giorni scorsi il Capitano Michele Ravaglioli, Comandante del Centro Anticrimine Natura di Cagliari, Reparto della Specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri che coordina tutti i Reparti Forestali dell’Arma in Sardegna, ha incontrato il Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Rossana Giudice, e il Direttore Guido Plastina.
Oggetto dell’incontro il rafforzamento della collaborazione tra Enti in un contesto operativo delicato quale l’Arcipelago di La Maddalena nel quale tutela del patrimonio naturalistico e tutela della pubblica sicurezza sono le assolute priorità in concorso anche con le altre Forze di Polizia presenti nell’Arcipelago.
Nel corso dell’incontro il Presidente e il Direttore hanno ringraziato l’Ufficiale per il prezioso e imprescindibile servizio espletato dalla specialità forestale dell’Arma ed in particolare dal Posto Fisso Carabinieri Forestale di Caprera e hanno rimarcato l’importanza del quotidiano lavoro svolto dai militari sottolineando la forte dedizione al servizio mostrata dal personale del presidio.
Il Posto Fisso di Caprera è l’unico presidio permanente di polizia presente nell’isola e svolge, in sinergia con tutte le altre Forze di Polizia presenti a La Maddalena, un’azione di prevenzione da quei comportamenti che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente il delicato patrimonio naturalistico dell’Arcipelago e la sicurezza pubblica specialmente nel periodo di grande afflusso turistico che coincide anche con il periodo di maggior rischio incendi.