Nei giorni scorsi il Capitano Michele Ravaglioli, Comandante del Centro Anticrimine Natura di Cagliari, Reparto della Specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri che coordina tutti i Reparti Forestali dell’Arma in Sardegna, ha incontrato il Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Rossana Giudice, e il Direttore Guido Plastina.

Oggetto dell’incontro il rafforzamento della collaborazione tra Enti in un contesto operativo delicato quale l’Arcipelago di La Maddalena nel quale tutela del patrimonio naturalistico e tutela della pubblica sicurezza sono le assolute priorità in concorso anche con le altre Forze di Polizia presenti nell’Arcipelago.

Nel corso dell’incontro il Presidente e il Direttore hanno ringraziato l’Ufficiale per il prezioso e imprescindibile servizio espletato dalla specialità forestale dell’Arma ed in particolare dal Posto Fisso Carabinieri Forestale di Caprera e hanno rimarcato l’importanza del quotidiano lavoro svolto dai militari sottolineando la forte dedizione al servizio mostrata dal personale del presidio.

Il Posto Fisso di Caprera è l’unico presidio permanente di polizia presente nell’isola e svolge, in sinergia con tutte le altre Forze di Polizia presenti a La Maddalena, un’azione di prevenzione da quei comportamenti che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente il delicato patrimonio naturalistico dell’Arcipelago e la sicurezza pubblica specialmente nel periodo di grande afflusso turistico che coincide anche con il periodo di maggior rischio incendi.