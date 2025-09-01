PHOTO
Ancora un incendio nel territorio di Pattada, l'ennesimo di questa estate. Le fiamme sono divampate in località "Sas castanzas", a poche curve dall'ingresso del paese.
Il tempestivo intervento degli uomini della compagnia barracellare ha evitato che il fuoco si estendesse per un'area più ampia. Così gli operatori, con il supporto di tre mezzi, hanno sedato il rogo.
I barracelli stanno adesso procedendo alla bonifica dell'area, mentre sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per il suopporto nelle operazioni.