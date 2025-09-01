Cisterne di Abbanoa e autobotti della Protezione Civile sono state inviate in nove dei dieci comuni colpiti del Sassarese dalla mancanza di acqua dalle 7 di martedì 2 settembre fino alla stessa ora di mercoledì 3 settembre.

L'Enas ha attuato un intervento sull'interconnessione tra l'invaso del Temo e quello del Bidighinzu per affrontare la lunga siccità nel nord-ovest della Sardegna, che ha maggiormente colpito la diga del Bidighinzu nel comune di Bessude.

Le aree interessate da questi approvvigionamenti alternativi includono Ittiri, Ossi, Usini, Sorso, Sennori, Tissi, Muros, Uri e Osilo. Alcune frazioni del comune di Alghero, tra cui Rudas, Monte Calvia, Sorigheddu e Carrabuffas, non sono coinvolte nelle operazioni di emergenza.