Un cammino perfetto, una vittoria che entra nella storia. La Futsal FC Alghero conquista la Coppa Italia U19 al termine di una Final Four regionale dominata con autorità, scrivendo una pagina indelebile del calcio a 5 algherese. Non è stata solo una vittoria, ma la dimostrazione concreta delle qualità tecniche e mentali di un gruppo compatto e determinato. I ragazzi guidati in panchina dai tecnici Neri e Tente hanno mostrato una difesa solida e grande lucidità sotto porta, non lasciando spazio agli avversari.

Il weekend trionfale si è aperto con una prova di forza contro il CUS Cagliari. Una sfida sulla carta insidiosa, anche perché le due squadre non si erano mai affrontate prima. Ma i giallorossi hanno imposto subito il proprio ritmo, chiudendo la pratica già nella prima frazione di gioco. Il risultato finale parla chiaro: 5-0. Protagonista assoluto Abbadi, autore di una tripletta, insieme alle reti di Capovani e Mario Morittu.

Poi la finale, la Futsal FC Alghero ha affrontato il Serramanna, padrone di casa, in una gara molto tesa e combattuta. Se la semifinale è stata una dimostrazione di forza, la finale è stata una prova di carattere. In un clima acceso e con la pressione del pubblico sugli spalti, i giovani leoni algheresi hanno saputo mantenere concentrazione e sangue freddo. Al termine di un match vibrante, il tabellone ha segnato 2-4 per l’Alghero. Ancora decisivo Abbadi, autore di un’altra tripletta e premiato come miglior giocatore del torneo. A segno anche Capovani. Riconoscimento importante anche per Ivan Paddeu, premiato come miglior portiere della competizione. “Questa vittoria – sottolinea mister Valentino Neri - è il frutto del lavoro, del sacrificio e di un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Portare la Coppa Italia ad Alghero è un orgoglio per tutta la città”.

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Andrea Alessandrini: “Questo successo rappresenta il coronamento di un progetto costruito con pazienza e passione. I complimenti vanno ai giocatori, allo staff tecnico e a quello dirigenziale. Per quanto mi riguarda, gli impegni lavorativi mi tengono un po' distante, ma, alla prima occasione, sarò con loro per festeggiare insieme. Vedere questi ragazzi alzare la Coppa è un’emozione enorme e un segnale forte per tutto il movimento del futsal isolano”.

Con questo successo, la Futsal FC Alghero arricchisce la propria bacheca e conferma la qualità di un settore giovanile tra i più interessanti della Sardegna. La Coppa Italia U19 rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso. Ora l’obiettivo è la fase finale del campionato U19. Alghero festeggia i suoi campioni: la Coppa è a casa.