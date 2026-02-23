Una terribile tragedia ha sconvolto, nella serata di ieri, domenica 22 febbraio, la comunità di Sestu, dove un bambino di circa 5 anni è morto a causa soffocato da un boccone mentre stava mangiando un pezzo di wurstel.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente si è verificato alle 20:30. I genitori, che avrebbero provato a effettuare le manovre di disostruzione guidati al telefono dagli operatori del 118, hanno immediatamente chiamato il 118 e i medici intervenuti prontamente hanno lavorato per più di 40 minuti per cercare di rianimare il piccolo, liberandogli le vie respiratorie, ma purtroppo, nonostante gli sforzi, ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.

Al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente i Carabinieri della Stazione di Sestu, appartenente alla Compagnia di Quartu, secondo cui il drammatico evento è di natura piamente accidentale. Acquisiti gli elementi necessari, il pubblico Ministero di turno ha disposto la restituzione della slama ai familiari.