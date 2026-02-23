Una variazione di condizioni atmosferiche tra sole, nubi basse e nebbia è attesa nei prossimi giorni, ma, secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, l'Anticiclone che sta influenzando l'Italia determinerà prevalentemente cieli sereni e un clima secco, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, "La prima parte del periodo - afferma - sarà caratterizzata da una spiccata stabilità atmosferica su quasi tutto il Paese, regalando ampi spazi soleggiati specialmente al Centro-Sud. Anche al Nord, nonostante qualche foschia o nebbia mattutina, il sole riuscirà a imporsi con decisione durante le ore centrali del giorno".

Le temperature si alzeranno notevolmente, raggiungendo valori quasi primaverili, soprattutto nelle massime. Questo aumento di temperatura sarà più evidente nelle zone interne e collinari. A partire da mercoledì e giovedì, il quadro meteorologico subirà un cambiamento significativo a causa dell'arrivo di un fronte perturbato che porterà aria umida di origine marittima sull'Italia. Nella seconda metà della settimana, il cielo sarà prevalentemente coperto, soprattutto sulle pianure settentrionali e lungo le coste tirreniche. L'aumento dell'umidità favorirà la formazione di nebbie dense e nubi basse persistenti, che potrebbero durare per l'intera giornata in alcuni casi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 23 febbraio

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti principalmente sul settore occidentale. Possibili nebbie o foschie nelle ore più fredde della giornata nele zone centrali.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi sulle coste nord-orientali.

Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 24 febbraio

Cielo poco nuvoloso.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli dai quadranti occidentali tendenti alla variabilità.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno poco mossi o mossi.